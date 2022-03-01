В Ростовской области до середины марта будет действовать новое расписание электричек

В Ростовской области с 1 по 15 марта будет действовать новое расписание электричек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 1 по 15 марта будет действовать новое расписание электричек. Оно изменится в связи с проведением капитального ремонта пути на участке Новочеркасск – Александровка. Об этом сообщили в городском министерстве транспорта.

- Проведение плановых ремонтных работ на инфраструктурных объектах повысит безопасность на данном участке, а также позволит увеличить скорость движения пригородных поездов в будущем, - сообщил гендиректор АО «СКППК» Евгений Ермаков.

Изменения коснутся расписания электропоездов, которые ездят по следующим направлениям Ростов - Лихая, Ростов - Усть-Донецкая, Шептуховка - Лихая, Глубокая - Кутейниково, Ростов - Таганрог, Ростов - Степная, Лихая - Глубокая, Кутейниково - Лихая, Кутейниково - Миллерово, Миллерово - Лихая.

С 5 марта будет изменен порядок курсирования пригородных поездов на участке Ростов – Таганрог в выходные и праздники. Это сделано для удобства туристов, приезжающих в Таганрог.

Стоит отметить, что будут отменены и два пригородных поезда №6512 Ростов – Таганрог и №6521 Таганрог – Ростов. Вместо них будут ездить поезда № 6522 Ростов-Таганрог и № 6523 Таганрог-Ростов.