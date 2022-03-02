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Общество2 марта 2022 6:20

В Ростовской области пожарные вытащили человека из горящего дома

Огнем было охвачено 80 квадратных метров помещения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области пожарные вытащили человека из горящего дома.

В Ростовской области пожарные вытащили человека из горящего дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области пожарные вытащили из огня человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 1 марта, около полуночи в хуторе Объединенном Егорлыкского района. На улице Молодежной загорелся частный дом. Пожарных к месту происшествия вызвали соседи, которые заметили огонь и почувствовали едкий запах гари.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 80 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных был спасен человек. Локализовать возгорание удалось в 00:26, а полностью огонь был потушен лишь в 00:48. Специалисты назвали причиной пожара короткое замыкание электропроводки

- Для тушения пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - отметили в ведомстве.