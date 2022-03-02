Игру «Ростова» и «Сочи» можно будет посетить бесплатно. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В Ростове руководство футбольного клуба «Ростов» приняло решение сделать билеты на домашний матч с «Сочи» бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Бесплатными будут все билеты за исключение категорий VIP1, VIP2 и Hospitality. Приобрести их любители футбола смогут в кассах стадионов «Ростов Арена» и «Олимп» имени Виктора Понедельника. Кроме того, билеты можно купить в клубном фан-шопе в ТЦ «Мега». Для их покупки необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность.

Один человек может получить на руки не более четырёх билетов. Если кто-то из болельщиков купил билеты ранее, им предлагают возврат денег, который также можно сделать через кассы. Владельцы абонементов могут сразу приходить на игру.

Напомним, что матч состоится 7 марта на стадионе «Ростов Арена» в 16:30.