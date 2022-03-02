В пунктах временного размещения Ростовской области приняли 6,4 тысячи беженцев

Выплату в 10 тысяч рублей получили уже 13,1 тысячи человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области пункты временного размещения приняли 6,4 тысячи беженцев, примерно половина из переселенцев - дети. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидацию ЧС.

Также на совещании рассказали, что единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили уже 13,1 тысячи человек. Это 76,9% от числа всех обратившихся с заявлениями на финансовую поддержку.

Кроме того, в донских ПВРах уже около 300 человек смогли пообщаться с психологами, людям оказывают и бесплатную юридическую помощь.

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