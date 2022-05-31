Отключение света в Ростове-на-Дону 31 мая 2022 года: в последний майский день обесточат десятки домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 31 мая 2022 года: в городе без света останутся жители десятков домов. Электричества в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов. В городе будет обесточено сразу несколько районов.

Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 31 мая, с 9 до 15 часов будут обесточены дома на ул. Пушкинская 199, 200-210; пер. Крепостной 104; пер. Нахичеванский 37.

С 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Турмалиновская 62, 67-81, 79/1, 79/2, 79/3; ул. Содружества 84, 86, 90, 86/1, 88/1; ул. Песчаная 2-12, 3-9; ул. КИМа 2-18, 1-33; ул. Писательская 10-50, 9-63; ул. Андрея Сладкова 41-79, 94-172; ул. Быковского 2-46; ул. Манежная 60-92, 67-101; ул. Мичуринская 1-23; ул. Петрозаводская 1-87, 2-92; ул. Рижская 24/94, 68-116, 63-95; ул. Содружества 2-60, 1-27; ул. Череповецкая 47-79, 48-78, 80/10; ул. Благодатная 122-152, 129-161; ул. Зорге 42; ул. Калинина 145-147, 160-192; ул. Кустанайская 81-113, 82-106; ул. Миллеровская 66-108, 73-129; ул. Развиленская 81-105, 82-114; ул. Смоленская 75-103, 82-108; ул. Толмачева 79-117, 92-126; ул. Говорова 64.

С 13 до 17 часов планируется отключить свет на ул. 20-я линия 41, 43/16; ул. Ченцова 12/42, 91.

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