Нуждающегося в медпомощи мужчину разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области ищут нуждающегося в медпомощи мужчину.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Ростовской области вторые сутки разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".
57-летний Виктор Владимирович Шевцов ушел из дома в станице Мишкинской Аксайского района 30 мая. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным и на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.
Рост попавшего около 175 сантиметров, он среднего телосложения и имеет темно-русые с сединой волосы и карие глаза. Среди особых примет лобная залысина. На момент исчезновения был одет в темно-серую рубашку в белую полоску, тельняшку в черную полоску, черные штаны и черные туфли.
- Помогите найти человека. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Мужчина может находиться в вашем районе. Нужна помощь добровольцев, - отмечается в сообщении.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.
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На момент исчезновения он был одет в серо-зеленый спортивный костюм.