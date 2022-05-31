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Общество31 мая 2022 8:02

Министры Ростовской области раскрыли свои доходы за 2021 год

Больше всех задекларировал глава Минприроды региона Михаил Фишкин
Ангелина СКИБА
Самый высокий годовой доход среди донских министров составил 3,8 млн рублей

Самый высокий годовой доход среди донских министров составил 3,8 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области вслед за коллегами из правительства региона о своих доходах за 2021 год отчитались главы профильных ведомств. Эти документы находятся в открытом доступе, их опубликовали власти.

Так, самым богатым по итогам 12 месяцев оказался министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин. Всего чиновник задекларировал 3,8 млн рублей. Кроме того, в собственности у специалиста указаны две квартиры и две машины - Audi 80 и Mercedes-Benz.

На втором месте по уровню дохода находится Максим Папушенко - министр экономического развития региона. Чиновник указал в отчете, что за весь прошлый год получил 3,5 млн рублей. В собственности у него заявлены два земельных участка, две квартиры и жилой дом, есть машина Volvo S80.

Третье место с годовым доходом в 3,3 млн рублей занимает Константин Рачаловский. Чиновник также владеет двумя участками и двумя домами, машины нет.

Меньше всех - 2,6 млн рублей - задекларировал донской министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко. За чиновником также числятся земельный участок, жилой дом и распределительный газопровод, личного транспорта нет.

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