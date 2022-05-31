Министры Ростовской области раскрыли свои доходы за 2021 год

Самый высокий годовой доход среди донских министров составил 3,8 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области вслед за коллегами из правительства региона о своих доходах за 2021 год отчитались главы профильных ведомств. Эти документы находятся в открытом доступе, их опубликовали власти.

Так, самым богатым по итогам 12 месяцев оказался министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин. Всего чиновник задекларировал 3,8 млн рублей. Кроме того, в собственности у специалиста указаны две квартиры и две машины - Audi 80 и Mercedes-Benz.

На втором месте по уровню дохода находится Максим Папушенко - министр экономического развития региона. Чиновник указал в отчете, что за весь прошлый год получил 3,5 млн рублей. В собственности у него заявлены два земельных участка, две квартиры и жилой дом, есть машина Volvo S80.

Третье место с годовым доходом в 3,3 млн рублей занимает Константин Рачаловский. Чиновник также владеет двумя участками и двумя домами, машины нет.

Меньше всех - 2,6 млн рублей - задекларировал донской министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко. За чиновником также числятся земельный участок, жилой дом и распределительный газопровод, личного транспорта нет.

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