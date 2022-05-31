Власти Ростова обратились в прокуратуру после переноса срока подачи горячей воды

Сейчас у некоторых ростовчан еще нет горячей воды из-за ремонта теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове во время гидравлических испытаний обнаружились новые дефекты, из-за этого сроки подачи горячей воды передвинули на 1 июня. Эта перспектива не понравилась городским властям, и от «Ростовских тепловых сетей» потребовали как можно скорее завершить все работы.

- Обычно на проверку коммуникаций отводится 14 дней. В связи с нарушением сроков мы неоднократно подчеркивали недопустимость задержек. Также по этому вопросу обратились в прокуратуру, - рассказал директор департамента ЖКХ Ростова Алексей Пономарев.

В ответ на требования властей в РТС пояснили, что в этом году гидравлические испытания существенно отличались от обычных, поэтому на проверку ушло несколько дополнительных дней.

После завершения работ начали заполнять систему водой, но обнаружились 35 новых дефектов. Сейчас 31 неполадку уже устранили, в том числе починили крупный порыв на Малиновского. Еще одно значительное повреждение сейчас устраняют на Ворошиловском. Когда этот объект приведут в порядок, горячую воду смогут вернуть в дома Ленинского и Октябрьского районов.

Напомним, масштабную проверку сетей проводили с 12 мая. На время работ горячее водоснабжение отключали в Советском и Железнодорожном районах, а также частично в Ленинском и Октябрьском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 июня в Ростове запретят розничную продажу алкоголя

Нарушителям, которые будут торговать вне разрешенных мест, грозят штрафы (подробности)