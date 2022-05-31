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Общество31 мая 2022 16:49

Старейшая газета «Вечерний Ростов» начнет выходить в онлайн-версии

Не исключено, что печатная версия перестанет издаваться
Михаил СТРИЖЕВ
Сейчас газета выходит пять раз в неделю.

Сейчас газета выходит пять раз в неделю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старейшая газета «Вечерний Ростов» начнет выходить в онлайн-версии. Об этом сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным источника, сайт издания заработает 1 июня. При этом не исключается, что печатную версию перестанут издавать с 1 июля.

Напомним, «Вечерний Ростов» издается с 1958 года. Сейчас газета выходит пять раз в неделю. Ее редактором является Валентин Славянский.

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