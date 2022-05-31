Пенсионерка отдала мошенникам мыло, полотенца и миллион рублей

В Ростове мошенники обманули пенсионерку. Фото: Тимур ХАНОВ.

Пожилая ростовчанка обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

83-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянник и сестра попали в аварию и сейчас они находятся в реанимации. По словам звонившего пострадавшим нужно было незамедлительно передать простыни, полотенца и другие вещи первой необходимости. Злоумышленник также рассказал, что в ДТП погибла девушка и для того, чтоб ее племянника не привлекли к ответственности, нужно заплатить крупную сумму денег.

Испуганная женщина отдала приехавшему к ней неизвестному мужчине пакет с полотенцами, туалетными принадлежностями и миллион рублей. Спустя несколько часов пенсионерка позвонила сестре и та сообщила, что никакого ДТП не было.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - отмечается в сообщении.

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Злоумышленника уже разыскивает полиция.