В Ростове владельцы кинотеатра «Россия» выступили против возврата статуса памятника

Жалобу рассмотрят в 15 апелляционном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону против возврата статуса памятника уже снесенному кинотеатру «Россия» выступил «Киноконцертный комплекс «Русь». Эта организация подала жалобу на решение Арбитражного суда, которое вынесли в апреле 2022 года.

Напомним, весной комитет по охране объектов культурного наследия добился восстановления сведений об уничтоженном памятнике культуры в ЕГРН. Из этого списка здание пропало после перерегистрации участка - землю под кинотеатром по просьбе собственника разрешили отдать для строительства отеля.

Тяжбы против этого решения отдельно вели городские власти и комитет по охране ОКН, в итоге комитет выиграл дело. Однако это не понравилось собственнику площадки - «Киноконцертному комплексу «Русь».

Апелляционный иск на постановление суда подали в мае 2022 года. Новые судебные разбирательства начнутся уже с 22 июня этого года.

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