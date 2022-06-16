С начала 2022 года в Ростовской области из аварийного жилья переселили 1 013 человека

С 2019 года на Дону уже переселено 5 822 человека из 108 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году для расселения 952 семей, проживающих на таких шахтерских территориях Ростовской области как Белокалитвинский район, города Гуково, Новошахтинск, Шахты и Донецк, выделено более 2 138 миллионов рублей. Донские власти реализуют проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», планомерно уменьшая объем аварийного жилья. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

– С 2019 года – начала реализации мероприятий национального проекта – на Дону уже переселено 5 822 человека из 108 тысяч квадратных метров аварийного жилья, - уточнил замминистра. – В том числе в текущем году переселено 1 013 человек. Программа в целом выполнена более чем на 70%. Расселение аварийного фонда на территории региона продолжается.

Администрация города приобретает жилые помещения в строящихся домах или на вторичном рынке тем переселенцам, которые проживают в муниципальном аварийном фонде. Собственники квартир получают выкупную стоимость. Так был расселен 19-квартирный аварийный дом 1917 года постройки в Шахтах. 15 из этих квартир уже освобождены: собственникам выплачена компенсация, а сами жильцы переехали в комфортное жилье. Оставшиеся две семьи ждут осени, чтобы переехать в строящуюся новостройку.

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