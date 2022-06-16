Из Ростова в Таганрог до конца сентября будет курсировать туристический поезд

Отправиться в путешествие можно будет в любую субботу Фото: Олег ЗОЛОТО

Туристический поезд на паровозной тяге будет курсировать из Ростова в Таганрог по субботам до конца сентября. Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.

Для отдыхающих подготовили сразу две экскурсионные программы «Виват Петру» и «В Таганрог на ретро-поезде».

Участников первого сбора ожидает знакомство с экспозицией музея градостроительства и быта. Потом гости смогут полюбоваться на улицы старого города и посетить небольшое танцевальное рандеву в «Петровской Ассамблее».

Во время второй экскурсии туристы оценят красоту исторического центра Таганрога, а затем отправятся на часовую прогулку на яхте по Таганрогскому заливу.

Составы будут уходить с вокзала Ростов-Пригородный в 09:32. В пути планируются стоянки в Мержаново и на станции Морской. В Таганроге поезда будут в 11:32. Обратное отправление планируют в 15 часов.

- Приобрести билеты на поезд можно в пригородных кассах (поезд 6094/6095) по документу, удостоверяющему личность. Количество мест ограничено, - добавили в СКЖД.

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