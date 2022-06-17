Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июня 2022 года: сотни ростовчан останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июня 2022 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества. Света в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов. Обесточивания ожидаются в разных районах города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В пятницу, 17 июня, 8:30 до 16 часов свет отключат на ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 39-67, 40-64; ул. Рябышева 33-83, 26-58; ул. Вити Черевичкина 28-42; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80.

С 9 до 14 часов отключения ждут жителей ул. Зоологическая 5-45; пер. Старочеркасский 1-15,2-10; пер. Дальний 17; ул. Футбольная; ул. Саратовская; ул. Природная; ул. Саратовская 4-26, 5-7; ул. Полярная 1-3, 2-6; ул. Футбольная 8, 12-16; ул. Зоологическая 3, 14-18.

С 9 до 16 часов электричество будет отключено на ул. Ленина 97, 97А, 99, 99А.

С 9 до 17 часов обесточат дома в пер. Белозёрский 4, 16; ул. Благодатная 2-20, 1-23; пер. Вагайский 1-25, 2-24; пер. Выгодский 1-17, 2-16; пер. Вязовский 1-15, 2-32; пер. Еланский 1-27, 2-20; пер. Елецкий 1-19, 2-12; пер. Знаменский 1-19, 2-20; пер. Кислородный 2-8, 7-15; ул. Лесопарковая 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д; ул. Киргизская 19-39; пер. Игарский 1-27, 2-34; пер. Днепровский 1-31, 2-34; ул. Казахская 2-18; ул. Мичуринская 126-172, 183-201, 157; ул. Одесская 26-46, 29-45; пер. Араратский 16, 20; пер. Петропавловский 2-14, 1-11; ул. Мадояна 179-181; пер. Вишневый 2-8, 1-9; ул. Еременко 10-16, 20; ул. Макарова 32-34.

С 9 до 21 часа света не будет на ул. Левобережная 80/83, 84/87, 86, 90/115, 92, 94/119, 141, 143, 145, 147, 151, 153; ул. Чемордачка 69, 71, 73, 79, 93, 95, 103, 103А, 111, 113.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Красноармейская 121-131, 147; ул. Города волос 80-110, 103-117, 126-128, 135/136; ул. Тельмана 144.

С 13 до 14 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Пушкинская 197/195, 199, 211/95; ул. М. Горького 202.

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