Центры управления отслеживают обращения и жалобы людей в соцсетях Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области создадут еще 10 муниципальных центров управления, которые будут отслеживать обращения и жалобы людей в социальных сетях. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Чиновник пояснил, что новые отделы должны следить за ситуацией на уровне отдельных территорий. Работу в тестовом режиме начнут в Азове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, в городах Гуково и Зверево, а также в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Морозовском районах.

- Центры управления позволяют вовремя узнавать о проблемах жителей и оперативно принимать эффективные решения. Люди получают ответы на свои вопросы не через месяц, как это положено по закону, а через один-два дня, - пояснил Игорь Гуськов.

Подобные МЦУ в 2021 году создали в Ростове, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах. Кроме того, с ноября 2020 года работу с обращениями ведет центр управления регионом.

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