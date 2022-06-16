Краснодарский полузащитник Даниил Уткин подписал контракт с "Ростовом"

Даниил Уткин перешел из "Краснодара" в "Ростов". Фото: Википедия

Краснодарский полузащитник Даниил Уткин перешёл в «Ростов».Его контракт будут действовать на протяжении четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Даниил является уроженцем Аксая. Свою путь в качестве футболиста он начинал в Ростове-на-Дону. Ещё в детстве он начал заниматься в футбольной академии «Краснодара», и проделал большой путь до основной команды.

Спортсмен показал себя в юношеской и в основной Лиге чемпионов УЕФА. В обоих турнирах ему удалось забить.

- Прошлый сезон Даниил провёл в «Ахмате» на правах аренды. В составе грозненцев он стал одним из лучших исполнителей штрафных в мире (за прошедший сезон), забив прямыми ударами пять мячей. Также на его счёту ещё четыре гола и три голевые передачи в сезоне 2021/22 РПЛ, - говорится в сообщении.

В руководстве клуба Даниилу пожелали успешной и яркой игры в «Ростове».

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