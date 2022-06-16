Жителя Семикаракорска заподозрили в убийстве 73-летней матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 53-летнего жителя Семикаракорска заподозрили в убийстве матери. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" после обнаружения в одном из местных частных домов тело 73-летней женщины. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета по Ростовской области.

На допросе мужчина сознался в содеянном и рассказал, что 25 мая он был в гостях у своей матери. Будучи в нетрезвом состоянии, родственники поссорились. В порыве гнева мужчина набросился на мать с кулаками, несколько раз ударил по голове и туловищу, а потом накинул на шею веревку и задушил. После этого он поспешил покинуть место преступления.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводится проверка показаний на месте с участием подозреваемого.

- Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечается в сообщении.

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