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Общество17 июня 2022 5:30

На выходных ростовчан ждет солнечная и ясная погода

Температура поднимется до +30 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Выходные в Ростове будут ясными солнечными.

Выходные в Ростове будут ясными солнечными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове погода на предстоящих выходных будет солнечной и ясной. Такой прогноз дали синоптики ростовского Гидрометцентра.

По данным метеорологов, в субботу, 18 июня, и в воскресенье, 19 июня, день пройдет без осадков. Ночью ожидается похолодание до +15...+16 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до отметок +28...+30 градусов.

Погода за окном будет солнечной и ясной. Ветер будет дуть с запада, его порывы временами будут достигать лишь 1-2 метров в секунду. Позже он сменит направление на северо-западное.

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В Ростове с 15 июня немного снизится температура воздуха.

16 и 17 июня - воздух в среднем прогреется до +26-28 градусов.