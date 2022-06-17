Донские казаки проведут акцию по борьбе с дикорастущей коноплей

Первый выход казаков на борьбу с коноплей был проведен в 2018 году. Фото: сайт донского правительства.

Казаки Всевеликого войска Донского выкосят и уничтожат очаги наркосодержащего растения в рамках мероприятия под названием «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Об рассказали в пресс-службе донского правительства.

Донцы участвуют в этой акции регулярно. Первый выход на борьбу с коноплей был проведен в 2018 году. Антинаркотическая акция проводится во взаимодействии сотрудников администраций муниципальных образований и представителей правоохранительных органов и состоит из четырех этапов. Первый проводится в июне, остальные – в июле, августе и сентябре.

На борьбу с дурманом выходят каждый раз около 350 казаков, которые во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области скашивают коноплю, пересчитывают кусты, уничтожают триммером или поджигают и закапывают в землю. Для укрепления сотрудничества казачьих обществ с участниками антинаркотической деятельности атаманы казачьих обществ и командиры казачьих дружин повсеместно введены в составы муниципальных антинаркотических комиссий.

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