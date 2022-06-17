Ремонт Ростовского театра драмы завершится в конце 2022 года

На ремонт театра Горького из средств федерального бюджета в 2021-2022 году предусмотрено 366,6 миллиона рублей. Фото: сайт донского правительства.

Ростовский театр драмы им. М. Горького, являющийся одной из достопримечательностей и визитных карточек города, отремонтируют за счет средств федерального и областного бюджетов до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Сейчас проводится этап подготовки конкурсной документации на закупку окон и дверей закулисной части здания театра. На эти цели из областного бюджета выделено 36,4 миллиона рублей. На ремонтно-реставрационные работы из средств федерального бюджета в 2021-2022 году предусмотрено 366,6 миллиона рублей.

Начиная с 2017 года, из областного бюджета выделялись средства на различные виды работ. Благодаря чему была установлена система видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения зрителей о пожаре, сигнализация, проведен ремонт кондиционирования и вентиляции здания, заменены кресла и ковролин. Также по историческим образцам в Италии и Испании были изготовлены осветительные приборы, включая люстры и бра.

В работы, начатые в 2021 году, включили часть внешних реставрационных работ фасада, демонтаж и гидроизоляцию ступеней, облицовку гранитом трибуны театра, укрепление несущих конструкций. Проведены внутренние работы на 5-6 этажах здания. Выполнен ремонт закулисной части 4, 5 и 6 этажей. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории, включающее асфальтирование, устройство новой тротуарной плитки, облицовку главных южных трибун здания, установку шлагбаума и другие сопутствующие работы. Рабочими также предстоит отремонтировать первый административный этаж. Завершить ремонтные работы планируется в конце 2022 года.

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