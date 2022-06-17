Спасатели вовремя подоспели на вызов и помогли водителю потушить авто Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 17 июня в Ростове на Стачки сгорела иномарка. Машина вспыхнула прямо на дороге, поэтому свидетелями происшествия стали водители и пассажиры других авто.

Вероятно, пламя разгорелось под капотом и потом быстро охватило половину транспорта. Белое авто могло выгореть полностью, но на вызов вовремя подоспели спасатели.

- Звонок к дежурному поступил в 10:39, уже в 10:46 все потушили. Площадь пожара составила 5 кв. метров, - рассказали в пресс-службе управления МЧС.

На месте работали 7 человек, было задействовано 2 единицы техники. Предварительно, в этом происшествии никто не пострадал.

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