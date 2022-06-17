В Аксайском районе построят четыре новых завода общей стоимостью 4 млрд рублей

Представители делегации Дона договорились о строительстве с двумя компаниями. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области построят четыре новых завода. Соглашение об этом сегодня, 17 июня, подписали на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает сайт донского правительства.

Промышленные объекты планируют возвести в Аксайском районе. Речь идет о предприятиях по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений. Объем инвестиций составит 4 млрд рублей, создадут до 500 рабочих мест.

Глава донского региона Василий Голубев подчеркнул, что этот проект является одним из ключевых для Ростовской области, поскольку он положительно повлияет на развитие строительной отрасли.

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