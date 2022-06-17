В Ростовской области возведут комплекс для техобслуживания воздушных судов

Авиакомплекс будет первым подобным сооружением на юге страны. Фото: сайт правительства РО

Базовый перевозчик аэропорта Платов построит в Ростовской области комплекс для техобслуживания воздушных судов. Это сооружение будет первым на юге страны. Соглашение о возведении объекта подписали 17 июня на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге.

Предварительно, в проект собираются вложить 800 млн рублей. К этому моменту уже выбрали участок и заключили на него договор субаренды, также провели инженерные изыскания и подготовили эскиз будущего ангарного комплекса.

- Развитие нашей авиакомпании для нас принципиальная задача. Надеюсь, что сложные времена пройдут, и с учетом поддержки властей компания будет реализовывать свои задачи с хорошими темпами, - сказал губернатор Василий Голубев.

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