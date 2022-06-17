Coca-Cola прекращает производство в Ростовской области

На Дону действовало одно из крупнейших производств компании-дистрибьютора Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Дистрибьютор компании Coca-Cola - Coca-Cola НBC - официально заявил о приостановке работы на территории России. Сотрудничество с иностранным производителем планируют продолжить на «других рынках». Это решение с большой долей вероятности повлияет и на производство в Ростовской области.

- После недавнего объявления The Coca-Cola Company о приостановке деятельности в России мы уважаем это решение и работаем над его реализацией. При этом мы внимательно относимся к интересам наших сотрудников, клиентов и поставщиков в России, - говорится в опубликованном сообщении.

До этого момента газированные напитки под известным брендом разливали на заводе в хуторе Новоалександровка. Продукцию распространяли не только на Дону, но и в другие регионы России. Теперь с приостановкой продаж производство на предприятии, принадлежащем Coca-Cola НBC, может остановиться или функционировать лишь частично. Уточнять ситуацию на горячей линии компании отказались.

К слову, о приостановке деятельности Coca-Cola уже заявляли и в марте 2022 года. Однако тогда еще не было окончательной ясности в этом вопросе.

По данным властей, донской завод ранее был одним из крупнейших заводов компании-дистрибьютора в Восточной Европе и самым современным в России. На предприятии действовали 5 производственных линии. Выпускали 66 продуктов с различными наименованиями, в том числе холодный чай, соки и нектары.

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