Двое малышей погибли при пожаре в хозпостройке в Ростовской области

Трагедия произошла сегодня в селе Кулешовка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области при пожаре в хозпостройке погибли двое детей - малыши 3 и 5 лет. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
- Трагедия произошла сегодня в селе Кулешовка на улице Ленина. Информация о возгорании поступила в 15:25. О пожаре сообщил прохожий, который заметил пламя в постройке частного дома, - сообщили в ведомстве.
Предварительно, огонь разгорелся из-за детской шалости. На месте происшествия уже ведут следствие.
UPD: по уточненной информации, погибли дети 2018 и 2017 годов рождения
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