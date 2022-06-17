В Ростовской области построят 65 дополнительных объектов для газоснабжения

В Ростовской области построят 65 новых объектов для газификации. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на питерском экономическом форуме обсудил с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером возможности реализации программ по газификации донского региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Позже обе стороны подписали дополнение к «Программе развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021-2025 годов». В нее были включены дополнительные объекты для газоснабжения.

В утвержденной программе были прописаны 58 объектов газоснабжения. В этот список входили реконструкция пяти и техническое перевооружение четырёх газораспределительных станций. В планах было газифицировать 189 населённых пунктов в регионе. Будет спроектировано и построено 1 192 километра подводящих газопроводов высокого давления и 1033 км разводящих сетей. С помощью них появится возможность газифицировать около 22,5 тысячи домовладений.

- Во время майской встречи донского губернатора с главой правления Газпрома Василий Голубев предложил дополнить ранее принятую программу. Алексей Миллер инициативу донского губернатора поддержал. И на крупнейшей инвестиционной площадке страны - Петербургском международном экономическом форуме – эти договорённости получили документальное оформление, - отмечается в сообщении.

Василий Голубев и Алексей Миллер подписали на ПМЭФ-2022 откорректированную программу на 2021-2025 год. Инвестировать в этот проект планируется 6,2 миллиарда рублей. В обновленную программу были вписаны еще 65 межпоселковых газопроводов.

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