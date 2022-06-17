В Ростовской области запланировали досрочно завершить ремонт трассы Миллерово-Вешенская

В Ростовской области досрочно завершат ремонт трассы Миллерово-Вешенская. Фото: Правительство РО

В донском регионе запланировали досрочно завершить реконструкцию трех участков донской трассы Миллерово - Вешенская. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Власти сообщили, что в настоящее время на участке км 5+350 - км 18+800 в Миллеровском районе готовность дороги составляет 27%. В Боковском районе на участке км 91+100 - км 100+500 работы окончены на 45%, а на участке км 112+00 - 120+700 - на 55%.

В Кашарском районе на участке дороги км 42+200 - км 42+500 идет установка автоматического пункта весогабаритного контроля. Окончание этих работ планируется в октябре. Появление этого пункта поможет исключить превышение нагрузки на асфальт, что увеличит срок его службы.

- Работы на всех трех участках автодороги Миллерово - Вешенская ведутся с серьезным опережением графика, что позволит подрядной организации выполнить обязательства на год раньше срока, предусмотренного государственным контрактом, - пояснил заместитель губернатора Владимир Окунев.

Завершить реконструкцию планируется в декабре этого года.

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Работы необходимо закончить к 30 апреля 2023 года.