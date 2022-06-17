Двухчасовой перерыв в работе сделает таганрогский трамвай №2

В Таганроге временно остановят трамвай №2. Фото: "Таганрогский трамвай".

Таганрогские трамваи, следующие по маршруту № 2, будут временно приостановлены в предстоящие выходные. Об этом рассказали в сообществе "Таганрогский трамвай" в социальной сети.

Так, в субботу, 18 июня, и в воскресенье, 19 июня, с 14 до 16 часов движение по второму маршруту будет остановлено. Причиной для остановки послужит проведение работ на трамвайных путях.

- Приносим извинения за неудобства и просим заранее планировать маршрут, - отмечается в сообщении.

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