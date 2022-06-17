Пожарные спасли из горящего дома в Ростове 15 человек

В Ростове 15 человек вытащили спасатели из горящего дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 17 июня, около половины седьмого вечера на улице Юфимцева, 4/3. В многоэтажке загорелась квартира на девятом этаже. Соседи, почувствовавшие едкий запах дыма, незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 50 квадратных метров помещения. Благодаря оперативным действиям спасателей из горящего дома удалось спасти 15 человек. Еще 23 ростовчанина были эвакуированы. В 19:06 возгорание было локализовано, а в 19:13 пожарные смогли ликвидировать открытое горение.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара привлекались 28 человек личного состава и 11 единиц техники, - отмечается в сообщении.

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Благодаря их оперативности, никто не пострадал.