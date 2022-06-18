В Ростове полностью вернуть горячую воду в краны горожан планируется с 18 по 20 июня

В городе восстановлением теплого водоснабжения занимаются 13 бригад. Фото: сайт администрации Ростова.

Ростовские тепловые сети обещают восстановить горячее водоснабжение всем потребителям донской столицы в полном объеме в период с 18 по 20 июня. Об этом пишет пресс-служба горадминистрации.

В центральной части донской столицы сейчас ведутся работы по устранению двух дефектов на тепловой сети по переулку Соборный. От этой теплосети запитаны 29 жилых домов по переулку и на прилегающих к нему улицах Пушкинской, Горького, Красноармейской, Тельмана и Лермонтовской.

Восстановление горячего водоснабжения в городе сейчас занимаются 13 аварийно-восстановительных бригад, которые обеспечены необходимыми материалами и спецтехникой. Департамент ЖКХ контролирует ход работ по каждому объекту устранения дефектов тепловых сетей путем ежедневных объездов.

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