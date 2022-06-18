Жильцы 28 домов на улице Малиновского в Ростове остались без горячей воды

Поврежденный трубопровод проходит под элементами благоустройства здания на Малиновского. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону жильцы 28 домов улице Малиновского из-за дефекта на теплотрассе остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как уже сообщалось, причиной отсутствия горячего водоснабжения стал поврежденный трубопровод, который проходит под элементами благоустройства здания на Малиновского. В результате переговоров с владельцем, администрация Советского района удалось договориться о допуске рабочих на объект. После ремонта поврежденная территория будет благоустроена. Работы планируется завершить не позднее 19 июня.

Добавим, рабочие также до 20 июня устраняют два дефекта в центральной части донской столицы. Всего сейчас в Ростове работают 13 ремонтных бригад.

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