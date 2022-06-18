Очередное усиление жары прогнозируют в Ростовской области после выходных

Столбики термометров снова поползут вверх. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области после выходных столбик термометра снова поползет вверх. По прогнозам синоптиков, 20 и 21 июня жара в донском регионе усилится.

20 июня осадков по области не ожидается. Ночью температура воздуха будет составлять +15 — +20 градусов, по северу — до +9. Днем потеплеет до +29 — +34 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду.

В ночь на 21 июня на термометре будет +16 — +21 градус, по северу до +10. В течение дня установится +30 — +35 градусов. Скорость ветра останется прежней. Вечером местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Во время грозы возможно усиление ветра.

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