В Ростовской области 18-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Столкновение мотоцикла с Мерседесом произошло в Новочеркасске. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

В Новочеркасске 18 июня около 8 часов вечера на проспекте Платовском произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Столкновение произошло между 29-летним водителем автомобиля Mercedes Benz С180, который выезжал со второстепенной дороги, и 18-летним водителем мотоцикла «Стелс».

Травмы в результате ДТП получил 18-летний мотоциклист, которого машина скорой помощи доставила в местную больницу. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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