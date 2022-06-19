Границы Ростовской области за сутки пересекли 17 тысяч граждан из Донбасса

Частично беженцев с Донбасса расселяют в донских ПВРах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, за истекшие сутки на въезд в Россию, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Напомним, вчера количество пересекших границы Ростовской области было 20,5 тысяч. Беженцам, расселяемым в ПВРах Ростовской области, оказывают медицинскую помощь и обеспечивают необходимым продовольствием.

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