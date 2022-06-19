Ростовский градоначальник поздравил медработников с профессиональным праздником

Алексей Лолгвиненко поздравил работников медотрасли города.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С Днем медицинского работника представителей сферы здравоохранения Ростова поздравил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. По его словам, в городе трудится 15 365 медработников. Из них 4 тысячи - это врачи, и более 6 тысяч - средние медицинские работники.
- Каждого из вас отличает самоотверженное служение своему делу, милосердие и любовь к людям, - подчеркнул градоначальник. - Ваш труд возвращает к активной деятельности, позволяет обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Как отметил Алексей Логвиненко, свой высокий профессионализм медработники Ростова на деле доказали в условиях пандемии. На протяжении двух лет они вели борьбу за жизнь ростовчан. Помощь получили более 150 тысяч горожан с диагнозом COVID-19 и внебольничная пневмония. Было проведено порядка 1,5 миллионов ПЦР-исследований, сотни тысяч КТ и рентген-исследований.
Сегодня на ремонт поликлиник Ростова-на-Дону и закупку высокотехнологичного оборудования выделено более 2 млрд рублей.
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