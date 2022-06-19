В Ростове мужчина получил ножевое ранение во время драки

Раненный в Железнодорожном районе мужчина был госпитализирован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Ростова в воскресенье, 19 июня, произошел конфликт, в результате которого один из мужчин получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

- В полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Железнодорожного района города Ростова-на-Дону мужчина в результате конфликта получил ранение, - говорится в сообщении.

По данным МВД, полицейские обнаружили на месте происшествия пострадавшего. Сейчас он госпитализирован. Ведется следствие, полицейские устанавливают всех участников инцидента и проводят задержание лица, подозреваемого в причинении вреда здоровью ростовчанина.

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