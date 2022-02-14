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Происшествия14 февраля 2022 16:30

50-летний дончанин в порыве ревности зарезал бывшую жену

Злоумышленник пытался лишить жизни и себя
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области мужчину заподозрили в убийстве бывшей супруги

В Ростовской области мужчину заподозрили в убийстве бывшей супруги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя города Зверево заподозрили в убийстве бывшей супруги. В отношении него было заключено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 12 февраля 50-летний мужчина, будучи у себя дома закатил сцену ревности бывшей супруге, а затем в порыве гнева схватил нож и нанес несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Когда мужчина понял, что совершил, то попробовал лишить жизни и себя. Но попытка оказалась неудачной и его госпитализировали медики скорой помощи

- В настоящее время следователем по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали в ведомстве.

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