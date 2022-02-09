В Ростове мужчину заподозрили в покушении на убийство соседки

В Ростове мужчина едва не убил топором свою соседку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 37-летний житель пытался убить соседку. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 24 января подозреваемый на лестничной площадке многоэтажки поссорился с 69-летней соседкой. В порыве гнева он схватил топор и нанес им оппонентке четыре удара по различным частям тела и голове. Он мог бы ее убить, если бы на крики из квартиры не выскочила его мать и не сдержала бы порыв сына.

- В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра. В настоящее время он находится на лечении в специализированном учреждении. По уголовному делу проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанку осудят за покушение на убийство двухлетней дочери.

Ранее она уже привлекалась к ответственности за кражу.