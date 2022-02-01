Дончанку осудят за покушение на убийство двухлетней дочери

В Ростове осудят женщину за попытку дважды убить двухлетнюю дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области жительница станицы Багаевской отправится под суд за попытку убийства собственной дочери. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

Следователи выяснили, что 34-летняя дончанка ночью 22 ноября 2021 года, будучи в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, затем она схватила один из осколков и поднесла его к шее двухлетней дочери, угрожая мужу убийством ребенка. После того, как родственникам обвиняемой удалось выхватить у нее осколок, она попыталась задушить дочь. Но и здесь родственники пришли на помощь ребенку и злоумышленница не смогла полностью осуществить свой преступный умысел.

- В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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