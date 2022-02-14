Жительницу Таганрога осудят за дачу взятки полицейскому

В Ростовской области женщину заподозрили в даче взятки полицейскому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 62-летнюю жительницу Таганрога заподозрили в даче взятки полицейскому. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в августе 2021 году женщина владела несколькими продуктовыми магазинами в городе. В этот период она передала взятку в 20 тысяч рублей сотруднику полиции. За это денежное вознаграждение правоохранитель должен был не привлекать ее и продавца магазина к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Но прямо в момент передачи денег злоумышленница была задержана.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

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Следователи проводят проверку по факту произошедшего.