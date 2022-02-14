Жителя Краснодарского края заподозрили в попытке дать взятку калмыцкому инспектору ГИБДД

В Калмыкии краснодарца заподозрили в попытке дать взятку инспектору ГИБДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии 40-летнего краснодарца заподозрили в попытке дать взятку. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что 20 января подозреваемый, будучи в МВД «Приютненский», предложил взятку инспектору местного ГИБДД и положил ему на стол 15 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами". Кроме того, за это вознаграждение злоумышленнику должны были гарантировать то, что материалы не передадут для будущей проверки. Но инспектор от взятки отказался а попытка дать взятку была пресечена сотрудниками МО МВД России «Приютненский».

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

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