Управляющий теплосетей Ростова назвал даты новых испытаний трубопровода

У "Ростовских теплосетей" нет права повторить ситуацию, которая случилась на улицах Малиновского и 2-й Краснодарской минувшей зимой, считает управляющий компании. Фото: сайт администрации Ростова.

Новая комплексная серия испытаний ростовской трубопроводной линии для выявления дефектов начнется 20 июня и продлится до 3 июля. Об этом в эфире программы «85 минут. Итоги недели» рассказал управляющий «Ростовских тепловых сетей» Анатолий Колесников.

- Мы не будем нарушать положенный регламент подхода к гидравлическим испытаниям, - подчеркнул управляющий «РТС». - Мы обеспечим эту проверку систем.

По словам Анатолия Колесникова, у теплосетей нет права повторить ситуацию, которая случилась на улицах Малиновского и 2-й Краснодарской минувшей зимой. Тогда авария потребовала более серьезных действий, направленных на ремонт и восстановление участков. Сейчас специалистам предстоит выявить все проблемные участки. Это позволит зайти в зимний период максимально готовыми.

Напомним, ранее «Ростовские тепловые сети» при обследовании места повреждения на тепловой сети по улице Малиновского, подающей горячую воду в 28 жилых домов по улице Жмайлова и улице Стабильная, обнаружили еще один дефект трубопровода. Как оказалось поврежденный участок трубопровода находится под элементами благоустройства частного здания по адресу: улица Малиновского, 46. После ряда переговоров администрация Советского района договорилась с собственником о допуске ремонтных бригад к трубопроводу.

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