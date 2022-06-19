В Ростовской области прокуратура начала проверку после ДТП в Новочеркасске с шестью пострадавшими

Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области начала проверку после ДТП в Новочеркасске с шестью пострадавшими. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

- Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - комментирует надзорное ведомство. - Также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом.

Напомним, шесть человек пострадали в Новочеркасске в результате ДТП с легковушкой. Происшествие произошло на улице Спуск Герцена около 4 часов ночи 19 июня.

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