Ростовчане стали менее терпимы к курортным романам, чем в 2014 году

Курортный роман, одобряют 18 % жителей донской столицы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове каждый второй из опрошенных считает, что супругам лучше проводить отпуск вместе и лишь иногда отдыхать друг от друга. Курортные романы сейчас одобряются реже, чем в 2014 году. Об этом сообщает сервис по поиску работы.

В том, что муж и жена должны проводить отпуск вместе, твердо убеждены 43 % респондентов. Каждый второй опрошенный (49 %) не столь категоричен: лучше отдыхать вместе и иногда поодиночке. Лишь 6 % считают, что супругам лучше проводить отпуск раздельно, хотя иногда можно и вместе. 2 % ростовчан уверены в пользе исключительно отдельного отдыха супругов.

Возможный результат раздельного отдыха, курортный роман, одобряют 18 % жителей донской столицы. Однако большая часть ростовчан, 53 %, настроены по отношению к курортным романам негативно. По данным аналитиков, мужчин, которые не имеют ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше, чем женщин — 36 % против 12 %.особенно это хорошо прослеживается среди холостых мужчин — 39 %.

Сторонники исключительно раздельного отдыха одобряют курортные романы в три раза чаще, чем те, кто выступает за совместный отпуск супругов — 51 % против 17 %. Уточняется, что в опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения из Ростова-на-Дону. За 8 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, число сторонников курортных романов снизилось на 9 %.

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