Туркомпании Крыма запускают чартерные автобусы из Ростова и Азова

Чартерные автобусы из Ростова в Крым начнут ходить через каждые четыре дня. Фото: сайт Республики Крым.
С 18 июня между Ростовом и Республикой Крым начнут курсировать чартерные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.
У туристов, которые отправятся в Крым из Азова и Ростова-на-Дону, прибытие в Алушту планируется в час дня. Что, как отмечают в пресс-службе крымского правительства, удобно при заселении в отели. В программе части туров будет предусмотрен локальный трансфер от остановки до отеля.
- Мы всецело поддерживаем развитие автобусной чартерной туристической перевозки, - подчеркнул - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. - - Такие туры, с одной стороны, максимально комфортны для туристов, а с другой стороны, максимально экономичны за счет эффективной логистики.
Отметим, что сейчас для бронирования в пакетах с автобусными чартерами доступны более 150 крымских отелей. При этом стоимость тура на двоих на 7 ночей без питания будет стоить от 15-20 тысяч рублей. А с трехразовым питанием, включая билеты на автобусный чартер, - от 30 - 35 тысяч рублей. Конечной точкой программы станут Судак и Алушта. Автобусы будут курсировать каждые четыре дня.
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