В Ростовской области три поселка остались в жару без воды

Аварию на водоводе все еще устраняют. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Три поселка в Шахтах Ростовской области остались без воды из-за порыва на водоводе. Авария произошла 19 июня, сообщили в донском управлении МЧС.

В настоящее время водоснабжение нарушено в поселках Нежданная, Фрунзе, Мирный. На месте порыва проводятся аварийно-восстановительные работы. Задействовано 12 сотрудников и и шесть единиц техники.

— Организован подвоз воды по заявкам. При необходимости обращайтесь по телефону «112», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 домов на улице Малиновского остались без воды из-за дефекта на теплотрассе. На месте организовали работы по устранению дефекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцы 28 домов на улице Малиновского в Ростове остались без горячей воды

Причиной является дефект на теплотрассе. (Подробности)