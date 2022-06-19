В Ростовской области три поселка остались в жару без воды

Аварию на водоводе все еще устраняют. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Три поселка в Шахтах Ростовской области остались без воды из-за порыва на водоводе. Авария произошла 19 июня, сообщили в донском управлении МЧС.
В настоящее время водоснабжение нарушено в поселках Нежданная, Фрунзе, Мирный. На месте порыва проводятся аварийно-восстановительные работы. Задействовано 12 сотрудников и и шесть единиц техники.
— Организован подвоз воды по заявкам. При необходимости обращайтесь по телефону «112», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 домов на улице Малиновского остались без воды из-за дефекта на теплотрассе. На месте организовали работы по устранению дефекта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жильцы 28 домов на улице Малиновского в Ростове остались без горячей воды
Причиной является дефект на теплотрассе. (Подробности)