Ростовской гандболистке предложили самую большую зарплату в мире

Вяхиреву называют "гандбольным Месси". Фото: ГК "Ростов-Дон".

Румынский клуб «Бухарест» сделал предложение гандболистке «ростов-Дона» Анне Вяхиревой. Об этом сообщает местное издание Fanatik.

По данных портала, «Бухарест» готов предложить правой полусредней 20 тысяч евро в месяц. Уточняется, что столько же получает Кристина Нягу, которая считается самой высокооплачиваемой гандболисткой в мире.

Пока неизвестно, какое решение примет Вяхирева. Официальных комментариев ни «Ростов-Дон», ни сама спортсменка не давали.

При этом, сообщают румынские СМИ, если ростовская гандболистка откажется, «Бухарест» может начать переговоры с игроком ЦСКА Валерией Масловой.

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