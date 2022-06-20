В Ростове несколько улиц останутся без воды 21 и 23 июня

Ресурс не будет поступать с 8:30 до 19 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Первомайском районе Ростова будут отключать воду 21 и 23 июня. Ресурс не будет поступать с 8:30 до 19 часов, предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

21 июня отключение затронет Казахскую в пределах адресов №115-147 и Раздорскую в границах между домами №2 и 6. Причина ограничений - технические работы на коммуникациях. Специалисты выполняют обновление сетей на улице Раздорской.

23 июня, с 08.30 до 23.00, отключения пройдут в поликлинике № 1 на улице Днепропетровской, 50; в садовом товариществе «Мичуринец», в ДНТ «Березка», в Аксайском ПМК, поселке Ковалевка, в дома №50 - №125 по Днепропетровской улице, в Донском инфекционном центре (Виталия Ходоша,15).

Воду будут подавать с пониженным давлением в поселке Музыкантов, жилищном комплексе Платовский, садовых товариществах «Космос», «Афганец», «Агропром», «Париж». Причина - врезка водопровода диаметром на Днепропетровской, 52.

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