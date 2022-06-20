20 июня ветер в Ростовской области усилится до 14 м/с

Осадков сегодня не обещают Фото: Иван ВИСЛОВ

20 июня в отдельных районах Ростовской области усилится ветер, он будет преимущественно западным и северо-западным. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Как уточнили в ведомстве, порывы в среднем составят 5-10 м/с, но временами они могут достигать 12-14 м/с.

При этом в течение дня будет довольно жарко: по северу региона - около 29-34 градусов, по югу и востоку - до 36 градусов. Осадков сегодня не обещают.

Добавим, в такую погоду сохранится чрезвычайная пожароопасность, поэтому жителей Дона просят соблюдать правила безопасности и не выжигать сухую траву.

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