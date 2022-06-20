В Ростове горячую воду пообещали вернуть в дома с 3 июля

Горячей воды 14 дней не будет в трех районах города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону с 20 июня начался второй этап гидравлических испытаний. Из-за этого на 14 дней без горячей воды остались жители Ленинского, Кировского и Пролетарского районов, сообщили городские власти.

- Ограничения планируются в границах Набережной - Сиверса - Пушкинской - Театрального - Шолохова - 22 и 21 линии. Водоснабжение восстановят до 3 июля, - уточнили в администрации.

Такая же ситуация ожидается на Северном с 20 по 23 июня и в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах с 18 по 27 июля. В первом случае горячей воды не будет из-за проверки котельных на Королева и Миронова, во втором случае проведут гидравлические испытания коммуникаций.

Напомним, во время всех этих работ в разных частях города могут появляться течи и размытия грунта. К местам таких аварий категорически нельзя подходить, это опасно для здоровья. Если вы заметили коммунальные дефекты и неисправности, нужно сразу же звонить в «Ростовские тепловые сети», департамент ЖКХ или в единую диспетчерскую службу.

АЛЛО!

Телефон «Ростовских тепловых сетей» - 8 (863) 234-89-44

«Теплокоммунэнерго» - 8 (863) 274-50-15

ОИДЦ департамента ЖКХ - 244-26-26, 244-26-91

Единая диспетчерская служба - «112»

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Причина ограничений - технические работы на коммуникациях (подробности)